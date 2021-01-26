شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..الرشيد: الأحوال المدنية تتيح للأب تغيير اسم الابن بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الكاتب عبدالعزيز الرشيد، إن الأحوال المدنية تتيح للأب أن يغير اسم الابن تحت سن 15 سنة لمرة واحدة.

وقال عبدالعزيز الرشيد خلال لقائه عبر برنامج " سيدتي ":" إذا تم التغيير في هذه الحدود منذ ولادة الطفل حتى 15 عاما يكون سهلا في حياة الطفل والوثائق ".

وأضاف:" بعد تغيير الاسم للشخص البالغ يجب أن يغير جميع المستندات وكل ما يمت له بصلة، وإجراءاتها سهلة تحتاج لمراجعة الجوازات ومستندات السفر ".

ويرغب بعض الأشخاص بتغيير أسمائهم للعديد من الأسباب، وبغض النظر عن الأسباب فإنه من حق أي شخص تغيير اسمه بحسب ما يريد ووفق الضوابط واللوائح والأنظمة، حيث يمكن تغيير الاسم بشكل رسمي وقانوني بخطوات وإجراءات محددة.