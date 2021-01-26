شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تحدد المسؤولين جزائيا في جرائم التهريب الجمركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت النيابة العامة، اليوم، أن المسؤولية الجزائية في قضايا التهريب الجمركي لا تقع على الفاعلين الأصليين فقط.

وأوضحت النيابة العامة انه يعتبر مسؤولاً جزائياً بصورة خاصة في جرائم التهريب الجمركي، الفاعلون الأصليون، الشركاء في الجرم، المتدخلون والمحرضون، حائزو المواد المهربة، أصحاب وسائط النقل وسائقوها ومعاونوهم وأصحاب أو مستأجرو المحلات التي استخدمت في التهريب إذا ثبت علم أي منهم بالمهربات.