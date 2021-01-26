شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفتين بطريق الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفتين بطريق الملك فهد، حيث أن المخالفتين هما " السرعة العالية، المراوغة بين المركبات " معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأوضحت إدارة المرور أنه تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

وكان المرور تمكن من القبض على قائد مركبة مخالف قاد عكس السير بالاتجاه الأيسر مما كاد يتسبب في حادث بمحافظة جدة.

وأكد أنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.