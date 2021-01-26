شكرا لمتابعة خبر عن " التعليم " تعلن عن أمر هام للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، عن خطوات قيام أولياء الأمور بتسجيل طالب بالفصل الصيفي أو بالنقل المدرسي، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 5 أيام عمل منذ يوم تقديمه.

وأشارت وزارة التعليم، إلى طريقة تسجيل طالب بالفصل الصيفي، من خلال اتباع الخطوات التالية: يقوم ولي الأمر بزياره قائد المدرسة وطلب تسجيل ابنه في الفصل الصيفي، يقوم قائد المدرسة بتسجيل الدخول على نظام نور، اختيار الفصلي الصيفي.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وتابعت أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر.