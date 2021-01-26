الشهراني يفسر لـ«عاجل» نتائج «سليب سايكل» حول نوم السعوديين

علق استشاري طب الأسرة وطب النوم، الدكتور مانع الشهراني على نتائج مسح تطبيق «سليب سايكل»، والتي أظهرت أن السعوديين أكثر شعب يفضل النوم متأخرًا، وقالت الشهراني في تصريحات لـ«عاجل»، إن نتائج المسح قام بها تطبيق «سليب سايكل» (أحد تطبيقات متابعة نمط النوم)، يستدعي إيضاح الجانب العلمي والصحي لأهمية النوم.

وتابع الشهراني لـ«عاجل»: توصي الجمعيات العلمية المرجعية لطب النوم ومن أشهرها الجمعية الأمريكية لطب النوم بأن احتياج الشخص البالغ من 7 إلى 9 ساعات يوميًا وذلك كون جودة وكمية النوم أحد مؤشرات صحة الفرد، وأن الدراسات العلمية أثبتت ارتباط قلة ساعات النوم عن 7 ساعات يوميًا بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وكذلك ارتباط قلة ساعات النوم بتأثيرها على مناعة الإنسان.

وأرجع الشهراني خلال تصريحاته لـ«عاجل»، أسباب قلة ساعات النوم لسلوك الشخص نفسه، وكذلك عدم وعي المجتمع بأهمية جودة وعدد ساعات النوم اللازمة للحصول على صحة جيدة إضافة إلى الأركان الأخرى المهمة للصحة كالغذاء الصحي والرياضة، وأوصى الشهراني بإجراء دراسة علمية محكمة لدراسة نمط النوم لدى السعوديين ووعي المجتمع بأهمية النوم عقب النتائج التي أظهرها التطبيق.

ويعد تطبيق «sleep cycle»، من أشهر التطبيقات التي تحلل نمط النوم وقياس جودته، ويوفر ميزة كشف الشخير أثناء النوم وكذلك حالات التحدث للشخص النائم، مع ميزة المنبه الذكي.