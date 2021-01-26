الاشتراكان الاختياري والإلزامي.. التأمينات: لا يجوز الجمع بينهما

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه لا يجوز الجمع بين الاشتراكين الاختياري والإلزامي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين: «أنا موظف ونفس الوقت اعمل لنفسي هل أستطيع الاشتراك الخاص يعني اشتراكين اثنين نفس الوقت؟».

ورد الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «عفوًا لا يجوز الجمع بين الاشتراك الاختياري والاشتراك الإلزامي».

وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، منها: الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل «ساند».

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل، وفقًا للحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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