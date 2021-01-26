تنويه من أمانة جدة: تصوير مخالفات «التشوه البصري» تصرف فردي

أكدت أمانة محافظة جدة، أن قيام أحد المتطوعين المشاركين في جهود تحسين المشهد البصري، بتصوير عملية رصد المخالفات تصرف فردي وأبدت أسفها بشأن هذا التصرف الذي لم يراع سياسة النشر، وتم وضع الضوابط اللازمة لعدم تكراره.

وجددت أمانة محافظة جدة، في بيان التأكيد على أهمية رصد مخالفات التشوه البصري عبر تطبيق «راصد» الإلكتروني وتحسين واجهات العقارات بالتعاون مع الملاك، وقالت إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رصد ملاحظات التشوه البصري، بحي البغدادية نود شكر السكان على تعاونهم في هذا الشأن عبر جهود مشتركة في محافظة جدة بين الأمانة وملاك العقارات والمتطوعين عبر الرصد والتبليغ عبر المراقبين والمتطوعين باستخدام تطبيق راصد، ومتابعة الملاحظات المرصودة في نطاق 19 بلدية فرعية ومعالجة الأمانة لها ضمن اختصاصها ومنها أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير، وتحسين واجهات العقارات بالتعاون مع الملاك.

وتابعت: أنه من تجارب التعاون الناجحة مؤخرا تم تحسين الواجهات بمحور طريق الأندلس في حي الرويس، كما أن الحملة المذكورة تنفذها الأمانة بالتعاون مع متطوعين خارج أوقات دوامهم الرسمي من الساعة الرابعة إلى الثامنة مساء لرصد الملاحظات فقط، وبعد جمع وتحليل المعلومات يتم توزيع الملاحظات على البلديات الفرعية المعينة، مع عمل البلديات على مخاطبة ملاك العقارات حسب الإجراءات النظامية المعمول بها.