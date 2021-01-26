مفتي المملكة يوجه نصائح هامة للموظفين والعاملين بجميع القطاعات

وجه المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، نصيحة للموظفين والمسؤولين العاملين في مختلف القطاعات.

وطالب- في تسجيل صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها على موقع «تويتر»- المسؤولين بتقوى الله والتواضع مع عباد الله، وعدم التطاول عليهم بالألفاظ أو وصفهم بالجهل.

ودعا المفتي المسؤولين بالرحمة والتواضع عند قضاء مصالح العباد، مؤكدًا أن الأخير يكون حينها صاحب حق ولا بد من إعطائه حقوقه بما نصت عليه الأصول الشرعية.

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