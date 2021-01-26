قائد مركبة يرتكب مخالفتي «المراوغة والسرعة» قبل ضبطه بعسير

الرياض - محمد عبدالله - المرور: عرض حياة الآخرين للخطر..
ضبط المرور السعودي بمنطقة عسير، قائد مركبة بعد ارتكابه مخالفتين: السرعة العالية والمراوغة بين المركبات، مشيرًا إلى أنه عرض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «مرور منطقة عسير يضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفتين (السرعة العالية، المراوغة بين المركبات) بطريق الملك فهد، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر».
وأضاف: «قد تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور».
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