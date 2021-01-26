الحكومة التركية تدين «بشدة» الهجوم الصاروخي الحوثي على الرياض

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الوزارة، في بيان لها: «أصبحت العاصمة السعودية الرياض للمرة الثانية خلال 3 أيام أخيرة هدفا لضربات صاروخية، إننا ندين بشدة هذه الهجمات التي كانت تستهدف السكان المدنيين وتم إحباطها حسب التقارير من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية، نتقدم برغباتنا في العافية للشعب السعودي الشقيق».

ويأتي هذا الحادث بعد أن أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته قوات الحوثيين من اليمن صوب الرياض.

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