«أبشر» تجدد تذكير المستفيدين بـ6 خدمات استعلامية

أعادت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، تجديد التذكير بأهم الخدمات الاستعلامية التي توفرها المنصة للمستخدم من خلال الحساب الشخصي بأبشر.

وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، " تعرّف على أهم الخدمات الاستعلامية التي يتيحها لك حسابك في منصة أبشر".

وأوضحت منصة أبشر، أنها تقدم عدد من الخدمات الاستعلامية من خلال الحساب الشخصي للمستفيد يتمثل في التالي:

- الاستعلام عن صلاحية الإقامة

- الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

- الاستعلام عن تقرير مقيم

- الاستعلام عن رقم الحدود

- الاستعلام عن التامين الصحي للمقيمين

- الاستعلام العام عن البصمة

وفي وقت سابق، أعلنت منصة أبشر عن إتاحة تطبيق أبشر الجديد بشكل كلي على متجر هواوي لتنفيذ أصحاب الهواتف خدماتهم من الجوال على مدار الساعة، ويمكن لأصحاب هواتف هواوي تحميل التطبيق من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

ويمكن لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد تحميل تطبيق أبشر من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

ويمكن لأصحاب الهواتف التي تعمل بنظام IOS تحميل تطبيق أبشر من البلاي ستور من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

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