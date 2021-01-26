بالفيديو.. «العيسى» يفنِّد مخاطر العقل الجمعي.. ويستشهد بمشاهير يؤمنون بهلاوس

عبَّر أمين عام رابطة العالم الإسلامي د. محمد عبدالكريم العيسى، عن دهشته من وجود مشاهير في الطب أو الفيزياء أو الكيمياء يؤمنون بالخرافات والهلاوس، واعتبر الدكتور العيسى أن ذلك من مخاطر العقل الجمعي.

وواصل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (عبر برنامج في الآفاق، على فضائية إم بي سي)، حديثه عن العديد من القضايا الجوهرية التي تمس حياة المجتمع الإسلامي، ومنها العقل الجمعي، وقدرته في السيطرة على عقول الناس وتحديد اتجاهاتهم.

وأوضح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أن مفهوم العقل الجمعي، يعني سيطرة الأفكار أو المعلومات والعادات الاجتماعية والمفاهيم العلمية التي استقر عليها مجتمع معين، أو مدرسة معينة، أو مذهب أو طائفة دينية أو فكرية على الأفراد؛ بحيث ينساقون معها، بل قد يضحون من أجلها.

كما تناول الدكتور العيسى تأثير البيئة في تشكيل العقل الجمعي من خلال الأسرة والمجتمع والمحاضن التعليمية والفكرية أو من خلال البيئة الافتراضية، المتمثلة في شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبرًا الأسرة والمدرسة هما المحصن الرئيس والأهم للتخلص من سلبيات العقل الجمعي من خلال الوعي المكتسب.

وتداول مغردون مقطع فيديو للشيخ العيسى، يؤكد فيه أن لوسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في سقوط عدد من ضحايا العقل الجمعي، ممن كتبوا في تلك المنصات، واعترفوا بأنفسهم أنهم وقعوا في تلك الفتن.