سائق يعرض المركبات والمارة للخطر بالطائف.. و«المرور» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - نشر المخالفة على وسائل التواصل الاجتماعي
ألقى رجال المرور القبض على قائد مركبة مخالف نشر مخالفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق الحساب الرسمي للمرور السعودي، ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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