سائق يعرض المركبات والمارة للخطر بالطائف.. و«المرور» يتدخل

ووفق الحساب الرسمي للمرور السعودي، ضبط مرور محافظة الطائف قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

محمد يوسف

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