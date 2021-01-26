فتح باب التسجيل لبرنامج رواد الألعاب.. «الاتصالات» تعلن الشروط

دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لهواة الألعاب الإلكترونية في المملكة للمشاركة في برنامج رواد الألعاب الذي تم فتح باب التسجيل فيه ويستمر حتى آخر موعد للتسجيل يوم الاثنين الموافق 11 فبراير 2021.

وكتبت الاتصالات وتقنية المعلومات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال "تويتر"، "اترك بصمتك في عالم الترفيه الرقمي؛ وكُن أحد رواد الألعاب في المملكة.. لا تفوّت الفرصة وبادر بالتسجيل الآن".

وأكدت الاتصالات وتقنية المعلومات، على أنها تعمل على خلق البيئة المناسبة لمطوري الألعاب من الجنسين ضمن برنامج متكامل يبدأ بالتدريب المكثف وينتهي بالتوظيف أو الاحتضان مُقدم من قبل معهد ديجيبن للتكنولوجيا والذي يعد الأشهر عالميًا في مجال تصنيع الألعاب.

وأوضحت وزارة الاتصالات، أنه في مرحلة الاحتضان يقدم منحة مالية بقيمة 70،000 ريال سعودي لكل مشروع وتدريب مكثف في الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن حزم من البرامج والأجهزة التقنية للمشاركين.

مسارات البرنامج

وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج يمر من خلال 4 مراحل وهي التدريب التحضيري ثم التدريب الأكاديمي ومرحلة الإنتاج ثم الاحتضان، لافنة إلى أن البرنامج يضم 3 مسارات وهي كالتالي:

المسار الأول : علوم التصميم

ويتضمن التركيز على فهم العناصر الأساسية للعبة والعمليات لإنشاء تجارب جذابة لجميع أنواع الألعاب والتطبيقات التفاعلية، لافتة إلى أن متطلبات المتقدمين إلى مسار تصميم اللعبة هي كما يلي :

- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس التي يمكن أن تكون من مجموعة من التخصصات الإبداعية والتقنية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أكمل مقالًا من 400 إلى 500 كلمة يجيب على السؤال "لماذا تريد أن تكون متدربًا ولماذا تعتقد أنه يجب أن يتم اختيارك؟"

- تقديم نسخة من السيرة الذاتية التي تتضمن الخلفية التعليمية وخبرة العمل والخبرة في تنظيم المشاريع وإتقان البرمجيات الحالية (مثل MS Office و Photoshop و Unity و Visual Studio وما إلى ذلك).

وبينّت الاتصالات وتقنية المعلومات، أنه سيتم دعوة المرشحين الذين يجتازون الفحص الأولي للتطبيق لتقديم مجموعة من ثلاثة أعمال تم إنشاؤها مسبقًا والعملية المستخدمة لإنشائها. قد يكون هذا العمل في أي وسيط أو منصة ولا يقتصر على الألعاب ، على الرغم من تفضيل الألعاب، قد يتضمن نموذج العمل محتوى لوحة أو لعبة فيديو ، أو الأزياء ، أو الأداء الموسيقي ، أو الشعر أو النثر ، أو الأعمال الفنية ، أو أي أعمال أخرى تم إنشاؤها.

المسار الثاني : الفن والرسوم المتحركة

ويتضمن التركيز على العمليات المبتكرة لتطوير العناصر البصرية بما في ذلك الشخصيات والبيئات والدعائم والمؤثرات البصرية والرسوم المتحركة وحتى مكونات واجهة المستخدم وتتمثل متطلبات الانضمام لهذا المسار في :

- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أكمل مقالًا من 400 إلى 500 كلمة يجيب على السؤال "لماذا تريد أن تكون متدربًا ولماذا تعتقد أنه يجب أن يتم اختيارك؟"

- تقديم نسخة من السيرة الذاتية التي تتضمن الخلفية التعليمية وخبرة العمل (مدفوعة وغير مدفوعة) والخبرة في تنظيم المشاريع وإتقان البرمجيات الحالية (مثل MS Office و Photoshop و Unity و Visual Studio وما إلى ذلك).

وأوضحت الوزارة، أنه ستتم دعوة المرشحين في مسار الفنون والرسوم المتحركة الذين يجتازون الفحص الأولي للتطبيق لإكمال مهمتين فنيتين لتقديمهما ( رسم خطي واقعي- لعبة).

وأضافت أنه سيتم دعوة المرشحين فن اللعبة الذين يجتازون الترشيح الأولي لتقديم 10-12 قطعة من الأعمال التي توضح التمكن من أساسيات الفن بالإضافة إلى أي مهارات تتعلق بإنتاج فن اللعبة (مثل تصميم واجهة المستخدم ، الرسوم المتحركة والنمذجة ثلاثية الأبعاد).

المسار الثالث : علوم الكمبيوتر

ويشتمل على تدريب وإعداد المبرمجين لتحويل رؤية مصممي الألعاب إلى واقع ملموس من خلال إنشاء البرمجة التقنية لتنفيذ عناصر اللعبة بما في ذلك منطق اللعبة الأساسي و الذكاء الاصطناعي والفيزياء والرسومات، وتتمثل متطلبات الانضمام إلى هذا المسار في:

- أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أكمل مقالًا من 400 إلى 500 كلمة يجيب على السؤال "لماذا تريد أن تكون متدربًا ولماذا تعتقد أنه يجب أن يتم اختيارك؟"

- تقديم نسخة من السيرة الذاتية التي تتضمن الخلفية التعليمية وخبرة العمل والخبرة في تنظيم المشاريع وإتقان البرمجيات الحالية (مثل MS Office و Photoshop و Unity و Visual Studio وما إلى ذلك).

وأكدت وزارة الاتصالات، أنه سيتم دعوة المرشحين المؤهلين لبرمجة الألعاب الذين يجتازون الترشيح الأولي لإجراء اختبار كفاءة مباشر عبر الإنترنت لتقييم المعرفة الموجودة مسبقًا في علوم الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء، كما سيتم إرسال تفاصيل محددة إلى المرشحين عندما يتم إرسال دعوة إليهم عبر البريد الإلكتروني لإجراء اختبار الكفاءة.

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