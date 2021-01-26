«المرور»: 5 حالات تلزم قائد المركبة بأقصى يمين الطريق

جدد المرور السعودي التذكير بالحالات التي تلزم قائد المركبة بالتزام أقصى الجانب الأيمن، وذلك استمرارًا للتوعية وضمان السلامة على الطرق.

وتشمل تلك الحالات، احتياج قائد المركبة للانعطاف إلى طريق آخر يمينه، أو في حالة وجود منتفع آخر (على الطريق) ستجاوزه، أو في حال كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها، وعندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق، أو إذا تقابل قائد المركبة مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

وتنص المادة الخمسين من نظام المرور، على أن كل سائق قبل الانحراف بسيارته يمينًا أو يسارًا أو الدوران للخلف في الاتجاه المضاد لخط سيره أن يتأكد من إمكانية القيام بذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة ويقترب في وقت مبكر من حافة الطريق اليمنى وألا تكون هناك إشارات تمنع الانعطاف في الاتجاه الذي يسلكه.

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