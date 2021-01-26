4 خطوات لتعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر تطبيق «توكلنا»

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر التطبيق.

وأوضح الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر» طريقة التعديل عبر مقطع والتي جاءت كالآتي:

- التوجه إلى القائمة الرئيسية.

- اختيار «خدمات».

- التوجه إلى العنوان الوطني.

- إضافة عنوان جديد.

وأشار إلى إمكانية حذف التابعين أو المكفولين بالضغط على أيقونة حذف، كما يمكن الحصول على العنوان الوطني بصيغة «pdf» لطباعته.

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