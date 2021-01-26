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4 خطوات لتعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر تطبيق «توكلنا»

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الرياض - محمد عبدالله - تطرق لطريقة حذف التابعين..

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس ، طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر التطبيق.

وأوضح الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر» طريقة التعديل عبر مقطع والتي جاءت كالآتي:

-    التوجه إلى القائمة الرئيسية.

-    اختيار «خدمات».

-    التوجه إلى العنوان الوطني.

-    إضافة عنوان جديد.

وأشار إلى إمكانية حذف التابعين أو المكفولين بالضغط على أيقونة حذف، كما يمكن الحصول على العنوان الوطني بصيغة «pdf» لطباعته.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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