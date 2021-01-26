7 آلاف مراجع لعيادات البرك

أعلنت صحة منطقة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى البرك العام تجاوز 7000 مستفيد وذلك خلال عام 2020. وأوضحت أن عدد مراجعي عيادات الباطنية بلغ 2670 مراجعا، والأسنان 383، ومراجعي عيادات الجراحة العامة 637، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات العظام 567 وعيادات المسالك 317، والأطفال 339 والعيون 262، والأذن والحنجرة 540.



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