جامعة خالد تستضيف ملتقى الأندية الطلابية

تستعد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد لاستضافة أندية الجامعات السعودية الطلابية، في «ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية»، الذي ستنطلق فعالياته منتصف شهر رجب المقبل، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت (افتراضي)، كإحدى إسهامات الجامعة في تفعيل دور الأندية الطلابية في تحقيق الرؤية الطموحة. وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور عبد الله آل عضيد، أن الملتقى يستهدف المهتمين والعاملين والمشاركين في مجالات الأنشطة والأندية الطلابية في الجامعات السعودية، كما شكر آل عضيد رئيس الجامعة على دعمه للاستضافة ومتابعته، مقدما شكره أيضا لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية ولفريق العمل القائم على برنامج الملتقى. ويأتي الملتقى للتأكيد على أهمية الأدوار التي تقوم بها الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، من خلال تهيئة الفرصة للتشارك والتعاون والتكامل، وكذلك مناقشة التحديات والمحفزات في عمل الأندية الطلابية. وتتركز أبرز أهداف الملتقى في تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية لتحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دور الأندية الطلابية في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.



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