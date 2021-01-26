منسق للرعاية بصحي الصفا

دشن مستشفى الملك فهد بجدة برنامج منسق الرعاية الصحية لمسار الأمراض المزمنة بالمراكز الصحية التابعة للمستشفى.

وأكدت صحة جدة أهمية دور المراكز الصحية في خطة التحول الصحي، حيث يتم تقديم الخدمات الصحية من خلال مسارات متعددة بهدف تقديم الخدمات الصحية في الوقت المناسب بالمكان المناسب، وأضافت أن البرنامج سيبدأ بمركز صحي الصفا في مرحلته الأولى.

وأوضحت أن المسارات وسيلة مثلى لتقديم خدمات صحية فعالة من خلال متابعة الإحصائيات، وكذلك قياس مدى رضا المريض والمتابعين عن مستوى الخدمات المتقدمة بالقرب من أماكن تجمعهم وإقامتهم من خلال المراكز الصحية القريبة لهم.