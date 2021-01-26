حماية الحياة الفطرية بـ Drones

تتميز محمية «عروق بني معارض» الواقعة على الحافة الغربية من الربع الخالي، بأنها أول محمية نموذجية في المملكة تطبق تقنيات المراقبة الحديثة بطائرات التحكم عن بعد «الدرونز»، واستخدامها في إجراء المسوحات البيئية ودراسة الحياة الفطرية.

تنوع فطري

تتمتع المحمية التي تشغل مساحة 12787 كيلو متراً مربعاً، بتنوع الحياة الفطرية وثرائها، كما تُعد موطناً لأروع المواقع ذات المشاهد الطبيعية الساحرة في صحراء الربع الخالي التي تعد الصحراء الرملية الأكبر في العالم، فالمحمية هي آخر موطن في الجزيرة العربية شُوهد فيه المها العربي، وتم تنفيذ برنامج مكثف لإعادة توطينه إلى جانب غيره من الحيوانات النادرة مثل ظباء الريم، والغزال الجبلي، والوعل، والنّعام العربي، التي كانت موجودة سابقاً في المنطقة، وتم العمل على توطينها، حتى تأقلمت تلك الحيوانات وتكاثرت طبيعياً في بيئة المحمية، وباتت تتنامى بشكل متواصل.

حماية الطبيعة

تعد محمية «عروق بني معارض» بيئة ذات أنماط حماية متعددة، ومحمية حرة غير مسوّرة، ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على إدراجها ضمن المناطق المحمية العالمية، بالإضافة إلى ترشيحها ضمن برامج المحافظة العالمية، مثل برنامج التراث العالمي الطبيعي التابع لمنظمة اليونسكو، وبرنامج المناطق المحمية الخضراء التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.