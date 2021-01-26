وزير النقل يتفقد طرق عسير

تفقد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، عددا من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها وصيانتها بمنطقة عسير، شملت مشروع استكمالات الطرق التي تخدم المدينة الجامعية، ومشروع تقاطع طريق الأربعين «المنسك» مع طريق الملك عبدالله ضمن مشروع الأعمال المتبقية لاستكمالات بعض الطرق في منطقة عسير.
وتفقد الوزير، مشروع استكمال المرحلة الأولى للطريق الرديف الشمالي لطريق أبها خميس مشيط، إضافة إلى طريق عقبة شعار، وازدواج طريق السودة، وطريق عقبة ضلع، واطلع على أعمال الصيانة.
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