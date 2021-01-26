3 ملايين طن الطاقة التخزينية للصوامع

وتتوزع الطاقات التخزينية التابعة للمؤسسة على 13 فرعاً، وهي الرياض والجموم وجدة والدمام،وادي الدواسر، القصيم، حائل، الخرج، الجوف، تبوك، خميس مشيط، جازان، الأحساء، وترتبط طاقات التخزين بسياسة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وتنتج شركات المطاحن عدة أصناف من الدقيق، وتتنوع الأصناف ما بين دقيق استخلاص 80 % والبر الفاخر استخلاص 95 %، كما تتنوع أحجام العبوات ما بين 1كجم و45 كجم.
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