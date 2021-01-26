6 اشتراطات للمحال والمباني

حددت بلدية وسط الهفوف التاريخي، نحو 6 اشتراطات بلدية في المحال والمباني التجارية، تشمل إزالة الصفائح والأسقف الحديدية من واجهات المحال وأسطح المباني، ومعالجة التمديدات العشوائية القائمة لغرض الإنارة، وإزالة اللوحات التجارية القديمة والتالفة، كما اشترطت البلدية سرعة إخلاء المستودعات المُخالفة، ومراجعة حدود البناء الخاص، وكذلك البدء التدريجي في معالجة وترميم وتأهيل واجهات المباني التي تُشكل خطورة على السلامة العامة.

وكان أمين الأحساء المهندس فؤاد الملحم، تفقد عدة مواقع في وسط الهفوف التاريخي، ناقش فيها الخطط والمشاريع القائمة واللاحقة لمبادرة «أنسنة المدن» والحفاظ على الهوية التراثية.