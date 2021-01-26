مجلس إدارة مؤقت لهيئة المقاولين

يشار إلى أنه صدر مؤخرا قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، بدلا من وزارة التجارة، وذلك نظرا لوجود صلة وثيقة بين «الهيئتين» و«البلديات» في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
وسيسهم إشراف الوزارة على هيئتي المهندسين والمقاولين في الارتقاء بقطاعي المقاولات والمكاتب الهندسية، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، والإسهام في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والارتقاء بالجودة المقدمة فيها، إضافة إلى الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة غير الماهرة.
كما يسهم هذا الإشراف في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.
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