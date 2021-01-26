السعودية اليوم / فرنسا تسجل 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس

وأضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.

// انتهى //

22:56ت م

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باريس 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت فرنسا 22086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 417 وفاة , خلال الساعات الـ24 الماضية.وأضحت الصحة الفرنسية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 3,079,943 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74106 حالات.// انتهى //22:56ت م0202

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