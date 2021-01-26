السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.

// انتهى //

22:44ت م

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مدريد 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت إسبانيا 36,435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 591 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,629,817 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 56,799 حالةً.// انتهى //22:44ت م0198

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