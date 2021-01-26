السعودية اليوم / نيابة عن سمو أمير الرياض.. سمو أمين المنطقة يحضر حفل السفارة الهندية احتفاءً باليوم الوطني لبلادها



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض اليوم حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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22:27ت م

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