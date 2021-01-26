السعودية اليوم / خلال 4 اشهر 300 تطعيم وفحص وقائي لتعزيز صحة مسني رعاية الرياض



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أثمرت جهود القسم الطبي بدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض خلال الأربعة أشهر الأخيرة عن إجراء مايقارب من "300 "تطعيم وفحص وقائي للمسنين المشمولين بالرعاية داخل الدار بالتنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة.

ويتكون القسم الطبي من عيادة طبية للكشف اليومي وصيدلية وقسم للملاحظة الطبية وقسم البيئة متعددة الحواس "السنوزلين" تحت إشراف فريق طبي متكامل التخصصات يضم 95 ممارس صحي يعملون على مدار الساعة على توفير خدمات الرعاية الصحية اليومية والوقائية والعلاجية التأهيلية للمسنين وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية في مجالات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والنفسي والعصبي بالإضافة إلى الصيدلة والتغذية والسمع والتخاطب والبلع والعناية الشخصية" .

يذكر أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض هي إحدى دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتضم 58 مسناً تتراوح أعمارهم مابين "60 _100" تقدم لهم جميع أنواع الرعاية بالإضافة إلى خدمة الإيواء.

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22:19ت م

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