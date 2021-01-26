

واشنطن 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 133,913 إصابة مؤكدة و 1,891 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات إلى 25,152,433، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 419,827 .

// انتهى //

22:11ت م

0187



واشنطن 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 133,913 إصابة مؤكدة و 1,891 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد .ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات إلى 25,152,433، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 419,827 .// انتهى //22:11ت م0187

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 133,913 إصابة مؤكدة و 1,891 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.