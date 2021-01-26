السعودية | الأمير فيصل بن فرحان و وزير خارجية إريتريا يرأسان أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية – الإريترية المشتركة

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استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية إريتريا عثمان علي صالح.

وبحث الوزيران خلال الاستقبال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال رأس الوزيران أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية-الإريترية المشتركة، بحضور مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، ومعالي المستشار السياسي لفخامة رئيس إريتريا يماني قبراب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي، والتي تم خلالها التوقيع على محضر الدورة الاولى للجنة السعودية-الاريترية المشتركة.