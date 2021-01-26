شركة دوسان الكورية تبني محطة تحلية مياه البحر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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أعلنت شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات الكورية الجنوبية، أن الكونسورتيوم المكون من الشركة، وشركة الطاقة الفرنسية إنجي، وشركة مياه نسما السعودية، قد فازا بعقد المرحلة الرابعة لمشروع المياه المستقل في ينبع.

وحسبما ذكر موقع بيزنس كوريا الكوري الجنوبي، سيتم بناء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي بتكلفة إنشاء 780 مليار وون كوري جنوبي في منطقة الرايس الواقعة على بعد 260 كم شمال جدة.

مساعي السعودية الضخمة لتحلية المياه

وستكمل شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات بناء محطة تحلية المياه في عام 2023 بحيث يمكن توفير 450 طن من المياه يوميًا ويمكن لـ 1.5 مليون شخص استخدامها في نفس الوقت.

ونجحت شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في الشرق الأوسط منذ عام 2016.

وشاركت في المرحلة الأولى من الدوحة في الكويت عام 2016، والمرحلة الثالثة في الشعيبة في السعودية في عام 2017، ومحطة المياه الشرقية في عمان في عام 2018.

وتستمر المملكة في مساعيها من أجل تحلية مياه البحر، حيث منحت المؤسسة السعودية لتحلية المياه المالحة (SWCC)، المملوكة للقطاع العام لشركة أكسيونا وشريكها آر تي سي سي، حقوق تصميم وإنشاء محطة تحلية الشقيق 1 على ساحل البحر الأحمر في المملكة، بقيمة تصل إلى 384 مليون دولار أمريكي.

وحسبما ذكر موقع كونستركشن بيزنس نيوز، المختص بأخبار الإنشاءات أن المحطة المجهزة بتقنية التناضح العكسي، وستبلغ طاقتها اليومية 400 ألف متر مكعب في اليوم.

مشاريع ضخمة لتحلية المياه

وستساعد تلك المحطة على تحسين إمدادات مياه الشرب وتعويض نقص المياه في جنوب غرب البلاد من خلال توفير مصدر جديد لمياه الشرب.

ويشمل المشروع الأعمال البحرية، والأعمال المدنية في المحطة، وتوريد وتركيب المعدات الكهروميكانيكية والكهربائية، وبدء التشغيل وأنظمة ما قبل وبعد المعالجة، وبدء التشغيل والتشغيل.

هذه المنشأة، التي من المتوقع أن تكتمل في عام 2023، هي خامس محطة لتحلية أكسيونا تم بناؤها في السعودية والثالث الذي تمنحه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشركة.

وقال محمد سبان، رئيس قسم المياه في أكسيونا في المملكة : “العمل مع المؤسسة للمرة الثالثة هو شرف كبير ورضا كبير، وفي نفس الوقت يعد تحديًا كبيرًا لنا”.

