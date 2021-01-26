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الإسكان تُذكر بإيقاف التقديم على القرض العقاري القائم

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شكرا لقرائتكم الإسكان تُذكر بإيقاف التقديم على القرض العقاري القائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

الإسكان تُذكر بإيقاف التقديم على القرض العقاري القائم

يشمل الطلبات الجديدة فقط اعتبارًا من 1 يناير 2021

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التأكيد على أنه تم إيقاف التقديم على القرض العقاري القائم، ويشمل الطلبات الجديدة فقط اعتبارًا من 1 يناير 2021.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، على استفسار في هذا الشأن، اليوم الثلاثاء.

إيقاف منتج دعم التمويل القائم: 

وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت أن المقصود بإيقاف منتج دعم التمويل القائم هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زال متاحًا.

وقالت الوزارة: إنه بالنسبة إلى منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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