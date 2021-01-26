تطبيق توكلنا يوضح طريقة حذف التابعين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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استعرض تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني عبر التطبيق، كما سلط الضوء على طريقة حذف التابعين.

وسلط الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا على موقع تويتر الضوء على طريقة التعديل عبر مقطع والتي جاءت كما يلي:

طريقة تعديل أو إضافة العنوان الوطني:

أولًا، يتم التوجه إلى القائمة الرئيسية، ثم اختيار خدمات، وبعدها التوجه إلى العنوان الوطني، ثم إضافة عنوان جديد.

طريقة حذف التابعين في تطبيق توكلنا:

وأوضح توكلنا أنه يمكن حذف التابعين أو المكفولين بالضغط على أيقونة حذف، كما يمكن الحصول على العنوان الوطني بصيغة pdf لطباعته.



