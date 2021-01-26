شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: إحالة مخالفي إزالة الأشجار للتحقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استشعرت أمانة منطقة القصيم الخطأ الذي حدث بكل أسف في أعمال إزالة الأشجار من ميدان الشاب العصامي بمدينة بريدة، والذي تعمل الأمانة على إعادة تطويره، وأكد المتحدث باسم الأمانة عبدالكريم اليوسف أن ما حدث إجراء مخالف لأسلوب التعامل الصحيح الذي تعمل عليه الأمانة في عملية نقل الأشجار إلى مواقع بديلة مع المحافظة على سلامتها.

وبين اليوسف أنه بناء على ذلك، وجه أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي بإحالة المسؤولين عن هذه الحالة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية للتحقيق بالأمر واتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.