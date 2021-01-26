شكرا لقرائتكم خبر تبرعات لأطفال جمعية ذوي الإعاقة وأسرهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقالت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالجمعية منهل الشماسي إن عددا من منسوبي الهيئة مع مسؤولي مركز الجمعية بالرياض وزعوا 1741 حقيبة شتوية، وغيرها من المساعدات العينية للأطفال وأسرهم، مبينة أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأطفال ممن لديهم ظروف اقتصادية خاصة، وأن هذه المبادرة المتميزة من منسوبي ومنسوبات الهيئة السعودية للفضاء سيستفيد منها المئات من الأطفال وأسرهم في الرياض، وبعض مراكز الجمعية في مختلف مناطق المملكة، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء حملة تبرعات لمصلحة أطفال الجمعية وأسرهم، حيث بادر عدد من منسوبي الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع الجمعية في تقديم الدعم لهذه الفئة الغالية من الأبناء.وقالت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالجمعية منهل الشماسي إن عددا من منسوبي الهيئة مع مسؤولي مركز الجمعية بالرياض وزعوا 1741 حقيبة شتوية، وغيرها من المساعدات العينية للأطفال وأسرهم، مبينة أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأطفال ممن لديهم ظروف اقتصادية خاصة، وأن هذه المبادرة المتميزة من منسوبي ومنسوبات الهيئة السعودية للفضاء سيستفيد منها المئات من الأطفال وأسرهم في الرياض، وبعض مراكز الجمعية في مختلف مناطق المملكة، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر تبرعات لأطفال جمعية ذوي الإعاقة وأسرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.