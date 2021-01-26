الصحة: تزايد ملحوظ في أعداد حالات كورونا النشطة والحرجة

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كما تم تسجيل 203 حالات تعاف جديدة، و4 حالات وفاة جديدة، وهو ما عدته تزايدا ملحوظا في أعداد الحالات النشطة والحرجة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية، أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات (تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز (تأكد) التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية.
- إجمالي الحالات 366,807
- الحالات النشطة 2108
- المتعافون 358,340
- الوفيات 6359
- إصابة جديدة 223
- حالات شفاء جديدة 203
- فحصا مخبريا جديدا 46.462
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