36 جمعية صحية تحقق معايير كفاءة الأداء 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحقيق 36 جمعية صحية لمعايير كفاءة الأداء خلال الملتقى السنوي للجمعيات الصحية الذي نظمته الهيئة أمس الأول، بحضور أمين عام الهيئة ورؤساء الجمعيات الصحية وعدد من أعضائها.

وحققت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان جائزة الهيئة للتميز كأفضل جمعية صحية لحصولها على المركز الأول في الفئة « أ « من أصل 50 جمعية جرى تصنيفهم إلى 5 فئات حسب تحقيق معايير الأداء لكل جمعية.

وأعلنت الهيئة خلال الملتقى إطلاق نظام العضوية الموحد للجمعيات الصحية لتسهيل عملية إصدار العضوية للراغبين بالانضمام لعضوية الجمعيات، فيما كرمت عددا من الجمعيات نظير إعداد أدلة الممارسة المهنية .

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده، على أهمية ودور الجمعيات الصحية في خدمة التخصصات المختلفة، ودورها في إثراء البحث العلمي، وخدمة الممارسين الصحيين، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بعملها والحرص على جودة مخرجاتها، لضمان رفع تصنيف الجمعيات لأعلى المستويات وتفعيل دورها في المجتمع الصحي.

وهنأ الجمعيات الصحية الحاصلة على جائزة الهيئة في معايير كفاءة الأداء نظير ما بذلته خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن رسالة الهيئة هي حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين أكفاء.