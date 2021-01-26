الجوازات تبدأ تمديد «هوية زائر» لليمنيين

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وأشارت المديرية إلى أن التمديد سيكون آليا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، في استقبال إجراءات طلبات تمديد «هوية زائر» للأشقاء اليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة، إنفاذا للتوجيهات السامية القاضية بالتمديد لمدة 6 أشهر بدءا من 22/ 3/ 1442هـ، وذلك بإتاحة السداد لمدة 20 يوما، من الاثنين 12 / 6 / 1442هـ حتى السبت 1 / 7 / 1442هـ.وأشارت المديرية إلى أن التمديد سيكون آليا بعد سداد الرسوم المستحقة، وستتم إتاحة طباعة هوية زائر عبر حساب المستضيف بمنصة «أبشر» دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

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