السعودية اليوم / الجزائر تسجل 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 243 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2871 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 72336 حالةً.

// انتهى //

21:41ت م

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الجزائر 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 106097 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2871 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 72336 حالةً.// انتهى //21:41ت م0184

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