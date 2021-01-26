اقتصادي / الحقيل يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ(هيئة المقاولين)



الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.

ويضم المجلس كلاً من خالد بن مساعد السيف رئيساً، و عبدالرزاق بن صبحي العوجان نائباً للرئيس، وعضوية : مهند بن قصي العزاوي، بدر بن غرم الله الزهراني، خالد بن محمد العمودي، سليمان بن سليم الحربي، مجدي بن محمد حريري، رامي بن خالد التركي، أحمد بن مطير البلوي،وحسان بن عصام قباني، على أن يستعين المجلس بمن يراه من المتخصصين.

يشار إلى أنه صدر مؤخراً قرارا مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة

وسيسهم – بمشيئة الله - إشراف الوزارة على هيئتي المهندسين والمقاولين في الارتقاء بقطاعي المقاولات والمكاتب الهندسية، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، والإسهام في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والارتقاء بجودة المقدمة فيها، إضافة إلى الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة غير الماهرة.

كما يسهم هذا الإشراف في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائهما، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.

// انتهى //

20:09ت م

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الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسأصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.ويضم المجلس كلاً من خالد بن مساعد السيف رئيساً، و عبدالرزاق بن صبحي العوجان نائباً للرئيس، وعضوية : مهند بن قصي العزاوي، بدر بن غرم الله الزهراني، خالد بن محمد العمودي، سليمان بن سليم الحربي، مجدي بن محمد حريري، رامي بن خالد التركي، أحمد بن مطير البلوي،وحسان بن عصام قباني، على أن يستعين المجلس بمن يراه من المتخصصين.يشار إلى أنه صدر مؤخراً قرارا مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين "الهيئتين" و"البلديات" في الاختصاصات والأهداف والبرامج.وسيسهم – بمشيئة الله - إشراف الوزارة على هيئتي المهندسين والمقاولين في الارتقاء بقطاعي المقاولات والمكاتب الهندسية، وتحفيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات، والإسهام في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، والارتقاء بجودة المقدمة فيها، إضافة إلى الحد من الاعتماد على الأيدي العاملة غير الماهرة.كما يسهم هذا الإشراف في تحقيق تكامل السياسات وانسجامها وتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائهما، حيث تختص الوزارة بالتخطيط العمراني للمدن، وما يشمله ذلك من توفير التجهيزات الأساسية وتحسين المدن وتطوير المناطق البلدية والقروية، وكذلك تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، كما تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج.// انتهى //20:09ت م0172

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