السعودية اليوم / فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من "تمهير"



الباحة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

احتفى فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة اليوم, بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "تمهير"، الذي يرعاه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف ".

وتضمت الدفعة الأولى من البرنامج ٨ مهندسين، وأخصائي موارد بشرية شاركوا في برنامج التدريب والذي امتد لفترة ستة أشهر وفق خطط تدريبية شملت 42 ورشة عمل بمعدل ورشتين كل أسبوع هدفت إلى تهيئة المتدربين لسوق العمل وإدماجهم فيه.

ويعمل على البرنامج عدد من المنسقين، والمشرفين الذين يعملون على إعداد خطط برامج التدريب، وتقييم المتدربين، ومتابعة تقدمهم في البرنامج التدريبي، ودعمهم بشكل أسبوعي، وكل ذلك بإشراف مباشر من وزارة النقل.

وأوضح مدير الفرع المهندس مسفر المالكي أن هذا البرنامج يعد من المبادرات التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع "هدف" لدعم الخرجين الجدد، مشيراً إلى أن الفرع عمل على مساعدة المشاركين من خلال توفير عدد من المدربين والمدربات المختصين، وإقامة الدورات، وورش العمل التي تعزز من كفاءات وقدرات المتدربين للتعرف على سوق العمل وتحقيق متطلباته.

وتجدر الإشارة إلى أن فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة يسهم في استقطاب ما يقارب 10% من إجمالي فرص التدريب التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة و"هدف".

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19:49ت م

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