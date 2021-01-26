السعودية اليوم / المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ينظم ورشة عمل بغرفة تبوك



تبوك 13جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك اليوم, ورشة عمل بعنوان "تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون" والتي نظمتها الوحدة الوطنية للأوزون بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالقطاع البيئي، وذلك ضمن جهود المملكة لتحقيق منظومة عمل بيئي متكامل بجميع مجالاته "المحلية والإقليمية والدولية".

وتناولت الورشة التي قدمتها مدير الوحدة الوطنية للأوزون بالمركز خُلد بنت عبدالرحمن جابي, وأخصائي حماية البيئة المهندس علي طميحي، تقديم تعريف عن تعديل كيغالي الذي يتضمن خفض استخدام المركبات التي لها آثر على الاحتباس الحراري والتوجه إلى البدائل الآمنة والمناسبة لمختلف القطاعات.

واستعرض المحاضران الخدمات التي يقدمها المركز التي تشمل الخدمات البيئية ومنها خدمة ترخيص واعتماد الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية ذات العلاقة بنشاط ونطاق عمل المركز، ونظام الفسح البيئي الذي يقدم خدمة الفسح للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في مجالات متعددة مثل قطاع التبريد والتكييف والصناعة والصيانة ومكافحة الحريق بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية والتصاريح البيئية لإصدار أو تجديد شهادة التأهيل البيئي للجهات التي تعمل في مجال الخدمات البيئية، ومؤشرات جودة الهواء بوابة إلكترونية يمكن من خلالها متابعة مؤشر جودة الهواء على مختلف مناطق المملكة.

بدوره أكد المدير العام لفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية ثامر البلوي أن المركز يهدف إلى الريادة في الالتزام البيئي لتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة بالإضافة إلى العمل مع جميع الأطراف للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التّلوث والتّقييم البيئي وتعزيز الرّقابة والإرشاد البيئي.

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19:48ت م

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