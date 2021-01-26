شكرا لقرائتكم خبر عن للتأكد من تطبيق الاحترازات.. جولات مكثفة على المجمعات السكنية للعمالة الوافدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجرى لجنة تنظيم سكن العمالة الوافدة جولات ميدانية على المجمعات السكنية للعمالة الوافدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وقال جمعان الزهراني رئيس لجنة تنظبم سكن العمالة الوافدة في تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم":أن اللجنة لو رصدت مخالفات للاحترازات تقوم بإستدعاء صاحب المنشأة والتنبيه عليه لتلافي المخالفات وتمهله 48 ساعة من أجل ذلك .

وفي حال عدم إلتزامه يتم عل تقرير ورفعه للمحافظة لاتخاذ اللازم ، وقد يصل الاجراء إلى الإحالة إلى النيابة لو كان الوضع الصحي خطير.

.فيما قال محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانه جدة أن هناك لائحة للغرامات يتم تطبيقها ضد المنشآت والشركات المخالفة.