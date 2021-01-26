فرنسا لإيران: توقفي عن الاستفزاز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

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قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء: إن على إيران التوقف عن أي استفزاز والعودة إلى احترام التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015، إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه.

استفزازات إيران:

وأضاف مستشار في قصر الإليزيه، أنه في حال كانت إيران جدية بشأن المفاوضات، وإن أرادت التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق، فيجب أن تمتنع أولًا عن أي استفزازات أخرى.

كما شدد على أنه ينبغي على طهران أن “تحترم ما توقفت عن احترامه، أي التزاماتها”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران.

