الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

الأرصاد : تقلبات جوية من الأربعاء حتى السبت

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد ​تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من يوم الأربعاء 14-06-1442 هـ / 27-01-2021 م إلى يوم السبت 17-06-1442 هـ / 30-01-2021 م.

تقرير الأرصاد عن الحالة الجوية

وتوقع التقرير أن تتأثر أجزاء من مناطق المملكة في مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة.

وبحسب بيان الأرصاد من المحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.