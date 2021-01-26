المرور يطيح بمخالفين في عسير والطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

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يواصل المرور السعودي جهوده في ضبط حركة السير والتأكيد من تطبيق الإجراءات والأنظمة وتطبيق المخالفات المرورية على بعض المتهورين الذين يخالفون الأنظمة ويعرضون حياة الغير وحياتهم للخطر.

رجال المرور بعسير يطيحون بالمراوغ

تمكن رجال مرور عسير من ضبط قائد مركبة لارتكابه مخالفتي القيادة بسرعة عالية، والمراوغة بين المركبات على طريق الملك فهد، معرضًا حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأفاد المرور أنه تم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

مرور الطائف يضبط المخالف المتفاخر

من جهة أخرى نجح مرور محافظة الطائف في ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



