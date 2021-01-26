فيديو.. لص المدارس الستيني في قبضة شرطة الرس

‏تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر؛ إثر تورطه بالدخول لإحدى المدارس وسرقة 15 جهاز حاسب آلي وسبع طابعات واثنتي عشرة شاشة إلكترونية.

محمد يوسف

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