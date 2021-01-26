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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26
فيديو.. لص المدارس الستيني في قبضة شرطة الرس
سرق أجهزة حاسب وطابعات وشاشات
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر؛ إثر تورطه بالدخول لإحدى المدارس وسرقة 15 جهاز حاسب آلي وسبع طابعات واثنتي عشرة شاشة إلكترونية.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق وإحالته إلى فرع النيابة العامة.