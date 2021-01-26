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فيديو.. لص المدارس الستيني في قبضة شرطة الرس

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

فيديو.. لص المدارس الستيني في قبضة شرطة الرس

سرق أجهزة حاسب وطابعات وشاشات

متابعات الخليج 365 - الرياض

‏تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على مواطن في العقد السادس من العمر؛ إثر تورطه بالدخول لإحدى المدارس وسرقة 15 جهاز حاسب آلي وسبع طابعات واثنتي عشرة شاشة إلكترونية.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحق وإحالته إلى فرع النيابة العامة.


محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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