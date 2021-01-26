شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح أسباب سحب المستحضرات الصيدلانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن سحب المستحضرات الصيدلانية يكون نتيجة لخلل في جودة المستحضر، إذ يتم عمل استدعاء للتشغيلة المحددة أو المتأثرة من المستحضر من السوق، وأن من أسباب سحب المستحضر يكون بسبب وجود خلل في المواصفات الفيزيائية أو خطأ في معلومات الدواء على العبوة أو بسبب تلوث المستحضر أو قصور في تركيز المادة الفعالة أو بسبب خلل في جودة الغلاف الخارجي.

وأضافت «الغذاء والدواء» أنه عند سحب مستحضر من قبل الهيئة وانتهاء تحديد تقييم خلل الجودة تحدد الإجراء المناسب اتخاذه من قبل المريض فقد توصي بالتوقف عن استخدام المنتج فوراً أو الاستمرار في استخدامه لحين مراجعة الطبيب المختص وتوفير البديل.