شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الإجراءات المتبعة لتغيير الاسم في الأحوال المدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدثت مذيعة برنامج " سيدتي " عن الإجراءات المتبعة لتغيير الاسم في الأحوال المدنية.

وأضافت مذيعة برنامج " سيدتي ":" يجب التوجه إلى الجهات المختصة في الأحوال المدنية، والاستفسار من الموظف المختص عن طريقة تغيير الاسم وتوضيح السبب وراء تغيير، موضحة:" إذا كانت من الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية يتم تغييره على الفور ".

ويرغب بعض الأشخاص بتغيير أسمائهم للعديد من الأسباب، وبغض النظر عن الأسباب فإنه من حق أي شخص تغيير اسمه بحسب ما يريد ووفق الضوابط واللوائح والأنظمة، حيث يمكن تغيير الاسم بشكل رسمي وقانوني بخطوات وإجراءات محددة.