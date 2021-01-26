شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية تشهدها معظم مناطق المملكة تبدأ من الأربعاء وتنتهي السبت.

كانت المديرية العامة للدفاع المدني نبهت من هطول الأمطار الرعدية ابتداء من يوم الأربعاء 1442614هـ وحتى السبت الموافق 1442617 هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق (الرياض والمنطقة الشرقية والحدود الشمالية والقصيم والجوف وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.